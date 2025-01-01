Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pivo jim v řízení nevadilo
Oba šoféři musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.
Popíjení zlatavého moku nebylo hned pro dva řidiče důvodem k tomu, aby neusedli za volant. Navíc na oba šoféry, kteří se na silnici pohybovali hodně nestandardně a podezřele, upozornili další účastníci silničního provozu. Noční jízdu osobního automobilu Volvo ulicemi Starého Brna ukončila do Vídeňské ulice vyslaná hlídka. Třiašedesátiletý řidič vozidla pokyny policistů k zastavení pravděpodobně ani nevnímal. Ti mu nakonec museli v další jízdě zabránit služebním vozidlem. Viditelně podnapilý řidič nadýchal skoro dvě promile. Přiznal, že se vrací z oslavy, v jejímž průběhu vypil nemálo piv. Hlídka mu na místě zadržela řidičský průkaz a vůz, který překážel provozu, byl odtažen.
Podobný scénář se odehrál před polednem na Tišnovsku. Tamní policisté kontrolovali jiným účastníkům silničního provozu podezřelý kamión poblíž obce Rohozec. I oni měli o stavu profesionálního šoféra okamžitě jasno. Potvrdila jim to dechová zkouška. Řidič nadýchal přes dvě promile. Přiznal, že večer vypil nejméně deset piv. Muži, který měl již v minulosti problémy s alkoholem za volantem, policisté zadrželi řidičský průkaz. Oba šoféři pak musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bohumil Malášek, 25. září 2025