Pit manévr ukončil pronásledování na Podbořansku
Policisté z postoloprtské hlídkové služby využili svého oprávnění a násilně zastavili ujíždějící vozidlo.
V uplynulých dnech, zhruba v 1 hodinu ráno, policisté z Oddělení hlídkové služby Postoloprty chtěli provést silniční kontrolu malého hatchbacku v ulici Plzeňská v Žatci. V moment, kdy se na policejním voze rozblikaly červeno-modré majáky a světelná rampa s nápisem „STOP“, řidič toto nerespektoval, sešlápl plyn a snažil se ujet.
Tou dobou měl za sebou služební vůz Oddělení hlídkové služby Postoloprty, který je k pronásledování uzpůsoben. “Hlídkaři“ totiž disponují vozy s ochranným rámem právě pro násilné zastavení pronásledovaného vozidla. Řidič Fabie se pokusil policisty setřást všemi myslitelnými způsoby, a to vše na pozemních komunikacích mezi Žatcem a Podbořany. To se mu ale nepodařilo. Ačkoliv první pit-manévr nesplnil sledovaný účel a pro zběsile jedoucího řidiče byl spíše ochutnávkou, tak v druhém případě ochranný rám udělal svou práci. Vozidlo bylo zhruba po 15 minutách zastaveno v blízkosti obce Pšov.
Řidič násilně zastaveného vozidla disponoval několika zákazy řízení, přičemž mu policisté provedli orientační test na drogy, který vzešel s pozitivním výsledkem. Po eskortě si zadržený čtyřicetiletý muž nějakou dobu pobyl v policejní cele, odkud byl převezen do Vazební věznice Litoměřice, jelikož byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení a za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozí trest odnětí svobody na dobu dvou let.
18. května 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje