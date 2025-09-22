Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pit manévr ukončil pronásledování na Lounsku

Policisté z postoloprtské hlídkové služby využili svého oprávnění a násilně zastavili vozidlo. 

Kodiaq s ochranným rámemPostoloprtský Kodiaq s ochranným rámem V uplynulých dnech, zhruba ve 4 hodiny ráno, policisté z Obvodního oddělení Louny chtěli provést silniční kontrolu vozidla Suzuki Swift v okolí Panenského Týnce. V moment, kdy se na policejním voze rozblikaly červeno-modré majáky a světelná rampa s nápisem „STOP“, řidič toto nerespektoval, sešlápl plyn a snažil se ujet.

 Tou dobou byl v blízkém okolí služební vůz Oddělení hlídkové služby Postoloprty, který si pronásledování převzal. “Postoloprtští hlídkaři“ totiž disponují vozy s ochranným rámem právě pro násilné zastavení pronásledovaného vozidla. Řidič Swiftu se pokusil policisty setřást nejen na silnici, ale i na poli, a to vše v blízkém okolí dálnice D7. To se mu ale nepodařilo. Ačkoliv první pit-manévr nesplnil sledovaný účel a řidič pokračoval ve své zběsilé jízdě, tak v druhém případě ochranný rám udělal svou práci. Vozidlo bylo zastaveno v Panenském Týnci zhruba po 15 minutách pronásledování, které si vyžádalo účast tří policejních hlídek.

 Řidič násilně zastaveného vozidla naopak disponoval několika zákazy řízení a taktéž alkoholem v dechu, přičemž mu policisté dechovou zkouškou naměřili 0,65 promile alkoholu. Za toto jednání si devětačtyřicetiletý muž vyslechl sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a navíc si pobyl v jedné z lounských cel. V případě uznání viny soudem mu nyní hrozí trest odnětí svobody na dobu dvou let.

22. září 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

