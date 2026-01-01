Piloti Letecké služby Policie České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, citace:
„ 1) Zda jsou pilotům Letecké služby Policie České republiky, kteří jsou držiteli licence PPL(H), vypláceny platové nebo služební náležitosti v rámci služebního poměru, případně za jakých podmínek.
2) Zda Policie České republiky hradí pilotům Letecké služby náklady spojené se získáním leteckého průkazu PPL(H), CPL(H), případně dalších potřebných licencí, oprávnění či odborných výcviků nutných k výkonu služby, nebo zda jsou tyto náklady hrazeny samotným pilotem.
3) Zda Policie České republiky přijímá k Letecké službě Policie České republiky uchazeče s již získanou licencí PPL(H), případně jaké jsou základní požadavky nebo podmínky pro jejich přijetí.
4) Zda je v případě přijetí možné nastoupit k Letecké službě Policie České republiky s licencí PPL(H) a následně v průběhu služby doplnit nebo dokončit licenci CPL(H), případně za jakých podmínek.
Pokud jsou tyto oblasti upraveny interním předpisem, pokynem policejního prezidenta nebo jiným vnitřním aktem řízení, rád bych požádal o jeho poskytnutí v plném rozsahu.“
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:
Ad 1)
Pilotům Letecké služby Policie České republiky, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti soukromého pilota vrtulníku PPL(H) a jsou zařazeni ve služebním poměru, jsou poskytovány platové a služební náležitosti v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování těchto náležitostí se odvíjí od služebního zařazení, dosažené odborné kvalifikace a délky služební praxe.
Ad 2)
Pro přijetí na systemizované služební místo pilota u Letecké služby Policie České republiky musí uchazeč splňovat zákonné podmínky pro přijetí do služebního poměru a současně další kvalifikační předpoklady stanovené Policií České republiky. Minimálním kvalifikačním požadavkem je držení průkazu způsobilosti soukromého pilota vrtulníku PPL(H). Náklady spojené se získáním průkazu způsobilosti PPL(H) Policie České republiky nehradí; tyto náklady nese uchazeč před přijetím do služebního poměru. Další kvalifikace nutné pro výkon funkce pilota poskytuje Letecké služba v rámci své výcvikové organizace.
Ad 3)
Policie České republiky přijímá k Letecké službě Policie České republiky uchazeče, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti soukromého pilota vrtulníku PPL(H). Uchazeč musí splňovat všeobecné podmínky pro přijetí do služebního poměru a dále zejména disponovat vysokoškolským vzděláním, platným osvědčením o zdravotní způsobilosti 1. třídy, všeobecným průkazem radiotelefonisty letecké pohyblivé služby a znalostí anglického jazyka minimálně na úrovni ICAO Level 4. Přijetí uchazeče je vždy podmíněno úspěšným absolvováním výběrového řízení, v jehož rámci jsou hodnoceny jeho odborné kvalifikace a dosavadní letecké zkušenosti.
Ad 4)
Uchazeč může nastoupit k Letecké službě Policie České republiky na služební místo pilota již s průkazem způsobilosti PPL(H). Na základě dosažené kvalifikace a předchozí praxe je následně zařazen do dalšího odborného výcviku k získání kvalifikací a oprávnění potřebných pro výkon služby pilota. V případě držitelů průkazu způsobilosti PPL(H) se zpravidla jedná o zařazení do integrovaného výcviku směřujícího k získání kvalifikace ATPL(H).
Interní akty řízení upravující uvedené oblasti Policie České republiky neposkytuje.
kpt. Mgr. Klára Szabová, 16. března 2026