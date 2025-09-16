Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pilot zahynul

Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun. Pilot nehodu nepřežil. 

V pondělí 15. září 2025 před půl třetí odpoledne jsme přijali oznámení o pádu ultralehkého letounu u obce Hanušovice. Z dosud nezjištěných příčin došlo k pádu dvojmístného ultralehkého letounu, který se po dopadu vznítil. Při nehodě bohužel zahynul dvaašedesátiletý pilot ze zahraničí. Společně s policisty se na místo dostavila vyšetřovací skupina Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Praha.

por. Mgr. Libor Hejtman
16. září 2025

Letoun.jpgLetoun.jpg

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 