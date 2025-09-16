Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Pilot zahynul
Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun. Pilot nehodu nepřežil.
V pondělí 15. září 2025 před půl třetí odpoledne jsme přijali oznámení o pádu ultralehkého letounu u obce Hanušovice. Z dosud nezjištěných příčin došlo k pádu dvojmístného ultralehkého letounu, který se po dopadu vznítil. Při nehodě bohužel zahynul dvaašedesátiletý pilot ze zahraničí. Společně s policisty se na místo dostavila vyšetřovací skupina Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Praha.
por. Mgr. Libor Hejtman
