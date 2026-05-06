Policie České republiky  

Pietní akt uctil památku padlých hrdinů v sadu JUDr. Karla Jaroše
V úterý 5. května se u Krajské vědecké knihovny v Liberci konalo důstojné setkání za účasti významných hostů.
Včerejšího odpoledne se u památníku věnovanému padlým policistům u Krajské vědecké knihovny v Liberci, který byl slavnostně odhalen v září roku 2022, konal pietní akt k uctění památky obětem II. světové války.
K této příležitosti se v sadu JUDr. Karla Jaroše sešla celá řada významných hostů, mezi kterými byl náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro ekonomiku, plk. Vladimír Libnar, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje, pan Edvard Kožušník, primátor statutárního města Liberec, pan Jaroslav Zámečník, dále primátor města Jablonec nad Nisou, pan Miloš Vele a další významní hosté, kteří přijali pozvání.
Hosté u památníku položili květiny a věnce. Slova se ujal pan náměstek plk. Vladimír Libnar. Poděkoval za účast a uvedl: „Pro nás, kteří ve službě pokračujeme, je dnešní den připomínkou závazku. Závazku chránit život, ctít zákon, jednat čestně a s respektem k lidské důstojnosti. Závazku nezapomínat na ty, kteří šli před námi, a nést jejich odkaz dál – profesionálně, odpovědně a s pokorou. Čest jejich památce.“
Po úvodních slovech pana náměstka zazněla báseň s názvem „Za Mrtvým“, kterou v roce 1944 ve věznici Kaisheim napsal Dr. Miloš Jirko, novinář, člen odboje a blízký spolupracovník JUDr. Jaroše. Právě jeho památce byla báseň věnována. Přednesu básně a následnému zpěvu české státní hymny se ujal talentovaný člen souboru Iuventus Gaude, Tomáš Bárta.
Pietní akt pokračoval v budově Krajské vědecké knihovně v Liberci, kde byl pro zúčastněné připraven program.
Všem, kteří společně přišli uctít památku padlých hrdinů, děkujeme.
6. května 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje