Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Phishingový podvod připravil inzerenta o úspory
Prodejem starých pneumatik chtěl vydělat tisícovku, přišel skoro o 200 tisíc.
O veškeré úspory uložené na bankovním účtu přišel během chvíle 55letý muž z Chomutovska, který chtěl přes internetový portál „Bazoš.cz“ za tisícovku prodat starší zimní pneumatiky. Přitom však bohužel jako mnozí jiní naletěl podvodníkům, kteří jej připravili o 189 tisíc korun.
Poté, co prodávající zveřejnil inzerát, přišel mu email, v němž pisatel projevil o nabízené pneumatiky zájem a následně napsal, že má dohodu se společností DPD a GLS, přes které má lepší ceny. Prý pokud se na prodeji spolu domluví, tak na adresu prodávajícího přijede kurýr, vše zabalí a odveze a prodávající dostane své peníze předem. To vypadalo lákavě, takže prodávající souhlasil. Vzápětí mu přišel email, kde byl přiložen screenshot potvrzení o platbě ve výši 1.000 korun a internetový odkaz.
Tento odkaz vypadal jako stránka společnosti DPD, ve skutečnosti se však jednalo o tzv. „phisingový odkaz“ – tedy podvodný odkaz, který slouží k vylákání citlivých údajů často s cílem získat přístup do internetového bankovnictvíapod. Prodávající ke své smůle otevřel zaslaný odkaz, kde byl poté vyzván k potvrzení přijetí platby za pneumatiky. Jelikož vše působilo věrohodně, muž platbu potvrdil přes bankovní identitu a klíč. Vzápětí mu sice přišla z jeho banky varovná SMS upozorňující na to, že někdo aktivoval metodu „Bezpečnostní heslo“ a pokud to nebyl on, tak má kontaktovat banku. Této zprávy z banky si však prodávající v tu chvíli nevšiml, jelikož mu přišla další SMS z banky s jednorázovým heslem pro přihlášení do aplikace. Toto heslo dotyčný zadal na již zmíněném zaslaném odkazu pro potvrzení platby, jelikož ho tato stránka k zadání hesla navedla. Zadáním zmíněného hesla umožnil poškozený podvodníkům, aby změnili jeho kontaktní telefonní číslo v internetovém bankovnictví a následně se pod jeho bankovní identitou přihlásili ke službě „Coinmate“ a z jeho bankovního účtu na účet kryptoburzy převedli veškerý zůstatek na účtu ve výši 189 tisíc korun.
Policisté opětovně varují před podvody při prodeji zboží. Zvolte si způsob prodeje sami, nenechte se vmanipulovat do přání druhé strany. Pro převod peněz postačí číslo Vašeho účtu, nikdy nepotvrzujte na zaslaných odkazech přístupová hesla a nevyplňujte zaslané autorizační kódy – podvodníkům tím totiž sami zpřístupníte Váš účet.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
6. října 2025