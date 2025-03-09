Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pět oznámených podvodů na Jablonecku za jeden den
Během jednoho dne policisté na Jablonecku přijali oznámení o pěti podvodech – třech trestných činech a dvou přestupcích.
Včera policisté na Jablonecku přijali pět oznámení o různých podvodných jednáních dosud neznámých pachatelů. Tři z nich kvalifikovali jako trestné činy a dva s ohledem na způsobenou škodu jako přestupky.
Nejvyšší škodu způsobili mladé ženě neznámí pachatele vydávající se za policisty a pracovník České národní banky. Celý případ začal tím, že této ženě do Jablonce nad Nisou volal údajný policista – prý kriminalista z Chomutova, který ji přesvědčil o tom, že její účet byl napaden a veškeré její finanční prostředky na něm uložené jsou v ohrožení. K tomuto manipulovatelnému jednání se ještě přidali údajní pracovní banky a žena nejprve několika výběry ze svého účtu vybrala na hotovosti téměř 1.400.000,- Kč, kterou centru Liberce předala neznámým mužům, o kterých se domnívala, že se jedná právě o zmíněné pracovníky České národní banky.
Druhý případ podvodu, který policisté v Jablonci nad Nisou od včera šetří jako trestný čin, se stal ženě, kterou prostřednictvím sms zprávy a následné komunikaci prostřednictvím WhatsAppu uvedl v omyl dosud neznámý pachatel, který se vydával za jejího syna s tím, že se mu rozbil telefon a potřebuje poslat peníze na bankovní účet. Žena tak učinila a na zaslané číslo účtu poslala necelých 50 tisíc korun. Až poté zjistila, že se stala obětí podvodu.
Ve třetím případě si muž v červenci na jednom webovém portálu objednal náhradní součástku do automobilu v hodnotě více jak 12.000,- Kč. Ovšem do současné doby mu objednaná součástka nebyla doručena, ačkoliv ji zaplatil předem převodem z účtu. Poškozený ještě před samotnou objednávkou stejnému prodejci poslal před tím zaslanou součástku v hodnotě téměř 3.000,- Kč, která mu byla před tím v pořádku na dobírku doručena. Prodejce, přestal s mužem komunikovat, na jeho výzvu k navrácení peněz dosud nereagoval.
Ve všech třech případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod. S ohledem na výši způsobené škody v prvním případě si celou věc od policistů převzali jablonečtí kriminalisté. Druhý podvod šetří policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou.
Ještě se zmíníme o včera oznámených přestupcích. První z nich se týká podvodu při prodeji psa. Dosud neznámá osoba v první polovině letošního roku pod záminkou prodeje fenky Border kolie vylákala z ženy, která měla o ni zájem, finanční částku 6.000,- Kč. Tyto peníze žena poslala neznámé osobě na bankovní účet. Ovšem tím komunikace skončila a žena nemá fenku ani své peníze. Nyní případ šetří policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou.
Druhým oznámeným přestupkem se zabývají policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě. Asi před třemi týdny si žena s mužem z Tanvaldu objednali prostřednictvím webových stránek autodiagnostiku v hodnotě 2.600,- Kč, kterou zaplatili před tím, než si ji vyzvedli z výdejního boxu. Když ovšem balík rozbalili, zjistili, že v něm žádná objednaná diagnostika není, ale je v něm pouze prázdná krabice připomínající šperkovnici.
V souvislosti se všemi uvedenými případy vás upozorňujeme na to, abyste byli více obezřetní a například jakékoliv zboží si objednávali z prověřených internetových obchodů a nenechali se zlákat například nápadně nízkou cenou požadovaného zboží. Takové objednané zboží vás v konečném důsledku může přijít velmi draho.
A co se týká případů v souvislosti s aktivitami údajných policistů, bankéřů, synů a dcer, kterým se měl rozbít telefon…….no tak před těmito druhy podvodů jsme vás již varovali několikrát. I přesto naše varování nyní zopakujeme:
V souvislosti se všemi uvedenými případy opakovaně upozorňujeme občany, aby byli v podobných situacích obezřetní. Pokud má kdokoliv podezření na to, že by jeho účet mohl být nějak napaden, ať kontaktuje pracovníky své banky, kde si tuto skutečnost může zcela jistě ověřit. Samozřejmě v případě podezření na podvodné jednání kontaktujte linku tísňového volání 158 dřív, než vás naprosto důmyslně podvodníci připraví i například o celoživotní úspory.
Na závěr ještě musíme upozornit na jednu skutečnost. Policisté a kriminalisté nikdy nikomu neposílají fotografie svých služebních průkazů. Takto opravdu nikdo z nich nepracuje. Pokud vám tedy někdo takto posílá svůj služební průkaz, aby vás přesvědčil, že je skutečně policista, tak je velmi velká pravděpodobnost, že se jedná o podvodníka, který chce ve vás vzbudit jen důvěru. Buďte proto v takových situacích opravdu obezřetní!
Stejně tak přemýšlejte více v situacích, kdy vám píšou vaše děti s tím, že mají například rozbitý telefon a potřebují poslat peníze. V klidu si vše prověřte a zkuste se s dětmi spojit a třeba poznáte dřív, než si myslíte, že nic z toho není pravda. Sice tím neušetříte čas, ale peníze zcela určitě! Buďte obezřetní!
3. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí