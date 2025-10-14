Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pěstí mu zlomil čelist
Policisté pátrají po neznámém muži, který před hudebním klubem napadl poškozeného a způsobil mu vážné zranění.
K napadení došlo 20. září, po druhé hodině ranní, v Pasáži Lucerna v ulici Vodičkova v Praze 1. Neznámý muž tam bez zjevného důvodu napadl poškozeného a to tak, že ho několikrát udeřil pěstí do obličeje a pak jej kopl do oblasti hrudníku. Ihned poté v doprovodu neznámého svědka odešel neznámo kam. Zranění napadeného bylo tak vážné, že si vyžádalo lékařské ošetření s hospitalizací a operačním zákrokem, jelikož utrpěl zlomeninu spodní čelisti.
Policisté ve spolupráci s kriminalisty zajistili kamerové záznamy z napadení a začali po útočníkovi okamžitě pátrat. Jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo nalézt, žádají širokou veřejnost o pomoc.
Popis útočníka: Jedná se o muže světlé pleti, ve věku kolem 30 let, vysokého přibližně 185 centimetrů, s velmi na krátko střiženými světlými vlasy. Pokud ho na kamerovém záznamu poznáváte, nebo poznáváte muže s kterým z místa odešel, volejte prosím linku 158.
Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, za což mu v případě dopadení a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
14. října 2025