Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pěstí do nosu
Policisté zadrželi muže, který bezdůvodně udeřil šestatřicetiletou ženu do nosu. Žena následně absolvovala lékařské vyšetření, které neodhalilo žádnou zlomeninu.
Nepochopitelná věc se odehrála 25. září na autobusové zastávce v pražských Stodůlkách. Zcela nepochopitelně a bezdůvodně tam kolem osmé hodiny dopoledne neznámý muž udeřil pěstí do nosu mladou ženu, která chvilku předtím vystoupila z autobusu. Útočník pak jako by nic prostor zastávky opustil. Napadená se nechala vyšetřit v nemocnici a s lékařskou zprávou se dostavila na příslušné oddělení policie, kde celou věc oznámila. Policisté následně zajistili a vyhodnotili kamerové záznamy, kdy díky osobní znalosti dokázali muže ztotožnit, a tak už jen stačilo podezřelého nalézt. Informace o podezřelém předali také pražským strážníkům. Těm se během několika dní podařilo podezřelého nalézt v Legerově ulici v časných ranních hodinách. Následně ho předali kolegům z Místního oddělení Stodůlky.
Muž byl vyslechnut a pro podezření z přestupku proti občanskému soužití byla celá věc předána příslušnému správní orgánu k dořešení. Třiatřicetiletý muž nedokázal policistům říci důvod proč vlastně ženu udeřil, jak sám uvedl, když ji uviděl tak ji udeřil.
por. Mgr. Ja Rybanský
16. říjen 2025