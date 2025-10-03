Policie České republiky  

Pěšky do školy

Preventivní akce v Sadské připomněla dětem bezpečnou cestu do školy. 

V září proběhla u základní školy v Sadské preventivní akce v rámci projektu „Pěšky do školy“, jejímž hlavním cílem je zvýšit bezpečnost žáků při cestě do školy a připomenout správné chování na přechodech pro chodce.

Policisté z Územního odboru Nymburk společně s Městskou policií Sadská dohlíželi v ranních hodinách na frekventovaných místech v okolí školy. Dětem i jejich rodičům připomínali zásady bezpečného přecházení vozovky, nutnost respektování dopravních značek a také důležitost používání reflexních prvků, které zvyšují viditelnost chodců.

Součástí akce byla i preventivní osvěta. Policisté žákům vysvětlovali, jak se mají správně rozhlédnout před vstupem na přechod, proč je důležité navázat oční kontakt s řidičem a jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu.

Projekt „Pěšky do školy“ se každoročně zaměřuje na podporu zdravého životního stylu, ekologického způsobu dopravy a především na posílení dopravní bezpečnosti dětí. Spolupráce Policie ČR, Městské policie a škol ukazuje, že společným úsilím lze významně přispět k ochraně těch nejzranitelnějších účastníků silničního provozu – dětí.

Bezpečně do školy, bezpečně domů.

por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
3. října 2025

