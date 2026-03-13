Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pes - přítel a pomocník člověka
Slavnostní zahájení vernisáže v České Třebové
Ve čtvrtek 12. března 2026 byla v Městském muzeu v České Třebové slavnostně zahájena výstava s názvem Pes – přítel a pomocník člověka, která přibližuje vývoj vztahu člověka a psa od jeho předka – vlka – až po současné využití psů při nejrůznějších činnostech.
Součástí vernisáže byla také prezentace práce policejních kynologů. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstroj a pomůcky, které policisté při výcviku a službě se služebními psy využívají. K vidění byly rovněž fotografie a videozáznamy z ukázek výcviku služebních psů.
Při zahájení výstavy vystoupila kpt. Mgr. Lenka Vilímková, která přítomným přiblížila práci policejních kynologů a význam služebních psů při plnění policejních úkolů.
Výstava je v prostorách Městského muzea v České Třebové přístupná veřejnosti až do 31. května 2026.
13. března 2026
por. Mgr. Nikol Zavřelová
policejní preventistka