Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Pes Adin v akci
Podezřelé ukrývající se osoby vypátral mezi vozidly nedaleko místa činu.
Minulý týden začala noční služba psa Adina a policejního psovoda zcela obyčejným a běžným plněním úkolů v rámci výkonu. Po jedné hodině v noci byl ale psovod kontaktován operačním důstojníkem s tím, že bylo na linku 158 oznámeno napadení objektu prodejny na ulici Zábřežská v Šumperku a vyslal je na místo spolu s dalšími hlídkami. Oznamovatelka uvedla, že se dvě osoby snaží násilím dostat dovnitř.
Všechny hlídky po příjezdu k prodejně s rozbitou výlohou, začali propátrávat blízké i vzdálenější okolí a hledali pachatele. Pes Adin po chvíli strávené na místě události zachytil stopu a pustil se po ní. Netrvalo dlouho a ve vedlejší ulici našel dva podezřelé 18leté mladíky, kteří se snažili před hlídkami ukrýt mezi vozidly, ale bezúspěšně. Byli odhaleni a zadrženi. S pouty na rukou byli převezeni na policejní služebnu, kde byli po provedení prvotních úkonů umístěni do policejních cel.
Zadrženi byli při posledním skutku, ale podezřelí jsou i z další trestné činnosti, které se dopustili v Šumperku. Koncem ledna společně vešli do prodejny drogerie a každý z nich si do kapsy strčil jednu parfémovanou vodu. U pokladny nezastavili a bez zaplacení zboží v hodnotě 2 360 Kč prodejnu opustili. Dalším jejich společným počinem bylo vniknutí do místní kavárny. Za pomoci dlažební kostky a kusu cihly poškodili okno a vzniklou dírou prolezli dovnitř. Uvnitř odcizili pokladnu s finanční hotovostí 1 700 Kč. Poškozenému provozovateli způsobili škodu na poškození za 25 000 Kč a na odcizení 4 700 Kč. Začátkem února si vyhlédli trafiku, do které se dostali také násilím po rozbití výdejního okna. Dovnitř nevnikli, ale brali věci, na které dostali z okna. Po jejich odchodu chyběla v prodejně zásuvka stolu, ve které se nacházela finanční hotovost 9 300 Kč, zapalovače, klíče a neplatné losy, které již byly vybrané. V tomto případě způsobili celkovou škodu za necelých 11 000 Kč. Bezprostředně po spáchání posledního trestného činu byli, jak je uvedeno výše, zadrženi. Na daném místě se chtěli dostat dovnitř prodejny také násilím, proto naházeli na výlohu postupně pět dlažebních kostek, sklo poškodili a tím způsobili škodu minimálně za 8 500 Kč. Do prodejny se nedostali a z místa utekli.
Za uvedené jednání oběma policejní komisař sdělil obvinění z přečinů krádež a poškození cizí věci. Po zahájení trestního stíhání obou obviněných byl z naší strany na státní zastupitelství vydán podnět k podání návrhu na jejich vzetí do vazby, který státní zástupce akceptoval a soudce následně oba mladíky poslal do vazby, kam byli eskortováni a kde zřejmě setrvají až do rozhodnutí soudu. Za výše popsané skutky jim dle trestního zákoníku hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miluše Zajícová
25. února 2026Pes Adin