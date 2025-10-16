Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pervitin prodával u vlakového nádraží
V parku zásoboval 3 toxikomany.
Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy byl obviněn 57letý muž z Teplic. Ten si pro své obchody s drogami vybral park naproti hlavnímu vlakovému nádraží v Teplicích. Během letních prázdnin prodal jedné závislé osobě v deseti případech drogu pervitin. Dávku si cenil na 100,-Kč. Dále mu byl prokázán prodej drogy dalším dvěma toxikomanům. V případě odsouzení mu hrozí za toto konání až pětiletý trest odnětí svobody.
16. října 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí