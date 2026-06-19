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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pervitin mířil mezi uživatele na Lovosicku

Kriminalisté znovu zasáhli proti drogové scéně a ta přišla o dalšího dealera. 

Litoměřičtí kriminalisté zaměření na odhalování drogové trestné činnosti pokračují v boji proti distribuci omamných a psychotropních látek v regionu. V uplynulých dnech se jim podařilo objasnit další případ související s prodejem pervitinu.

Na základě operativního šetření a shromážděných důkazů kriminalisté obvinili muže, který měl podle zjištěných skutečností od září 2024 do srpna 2025 opakovaně poskytovat a prodávat metamfetamin, známý pod názvem pervitin. Droga měla směřovat především k uživatelům z Lovosicka.

Kriminalisty bylo zjištěno, že mezi odběratele měly putovat desítky dávek této psychotropní látky. Přestože se nemuselo jednat o rozsáhlou organizovanou distribuci, i podobné případy představují významný zdroj drog pro místní uživatele.

Muž byl ke všemu za obdobnou drogovou trestnou činnost v minulosti již odsouzen.

Kriminalisté proto muži sdělili obvinění ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za takové jednání mu v případě prokázání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

19. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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