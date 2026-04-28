Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pervitin házel klientům z okna
Nyní je již ve vazební věznici.
Přímo z okna svého bytu měl podle zjištění kriminalistů prodávat pervitin 28letý muž z Klášterce nad Ohří. Toho vyšetřovatel po zátahu kriminalistů provedeném v minulém týdnu přímo v místě jeho bydliště obvinil ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
Na začátku případu byly informace o možném prodeji pervitinu zmíněným mužem v místě jeho bydliště, které se dostaly k policistům z kláštereckého obvodního oddělení a kriminalistům. Na základě těchto, většinou anonymních informací, prováděli kriminalisté operativní šetření na daném místě. Při něm zjistili, že k domu podezřelého skutečně průběžně přicházejí různé osoby, jež jsou kriminalistům známé jako uživatelé drog, zejména pervitinu. Tito „zákazníci“ většinou po příchodu k oknu přízemního bytu zaklepali na okno nebo do něj hodili nějaký předmět a dotyčný pak okno otevřel. Poté zřejmě docházelo k předávce drogy a peněz, případně jiných věcí. Toto se podle zjištěných poznatků dělo v různou denní dobu, někdy až do pozdních nočních hodin.
Na základě informací získaných operativní činností naplánovali kriminalisté realizaci, kterou provedli minulý týden v nočních hodinách. Při akci jeden z kriminalistů přímo pozoroval, jak k bytu přišel „zákazník“, klacíkem zaťukal na okno, z něhož za chvíli vykoukl podezřelý. Po chvíli hovoru zalezl do bytu a po půl minutě okno znovu otevřel a něco podal muži stojícímu pod oknem. V té chvíli další kriminalisté vtrhli do bytu podezřelého, jehož zadrželi a provedli u něho domovní prohlídku. Při té zajistili mimo jiné plastový grip s krystalickou látkou a digitální váhu. Při prohlídce zmíněného zákazníka, který se dal po „nákupu“ na útěk, avšak byl kriminalistou dostižen, nalezl policista několik gripů s krystalickou látkou, o níž muž sám uvedl, že jde o pervitin. Všechny zajištěné sáčky policisté zaslali k odbornému zkoumání.
Podle dosud zajištěných důkazů a výpovědí měl Klášterečan pervitin distribuovat různým osobám nejméně po dobu několika měsíců. Kriminalisté zadokumentovali více než 200 případů prodeje za desítky tisíc korun. V některých případech měl dotyčný drogu vyměnit za různé věci nebo i darovat.
Poté, co vyšetřovatel zadrženého obvinil, podal z důvodu pokračování v popsané trestné činnosti i přes již dříve zahájené trestní stíhání podnět, aby byl obviněný stíhán vazebně. V současné době se již obviněný nachází ve vazební věznici a za jeho jednání mu v případě soudem uznané viny hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
28. dubna 2026