Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Personální změna ve vedení Policie ČR v Jičíně
Změna na pozici ředitele.
Novým ředitelem územního odboru Jičín se stal plukovník Petr Drahoňovský. Ve funkci nahradil plukovníka Petra Muchu, který na vlastní žádost ukončil ke konci července služební poměr u Policie České republiky.
Plk. v. v. Petr Mucha působil u Policie České republiky téměř třicet let. Funkci ředitele územního odboru Jičín zastával od 1. února 2022. Za svou dlouholetou službu a práci odvedenou ve prospěch Policie ČR mu v uplynulých dnech osobně poděkoval policejní prezident genpor. Martin Vondrášek. Ocenil jeho profesionalitu, osobní nasazení a významný přínos pro výkon služby v regionu. Jako výraz uznání mu předal jedno z nejvyšších ocenění Policie České republiky – pamětní bodák.
„Petru Muchovi děkuji za jeho přínos pro Policii ČR v našem kraji. Jeho profesionalita, odbornost a osobní přístup významně posílily postavení a vnímání policejní služby na Jičínsku. Během svého působení ve funkci ředitele se musel vypořádat s řadou náročných situací a překážek. Pro mnoho kolegů byl nejen respektovaným vedoucím, ale také lidským vzorem,“ uvedl krajský policejní ředitel plk. Petr Sehnoutka.
Plukovník Petr Drahoňovský slouží u Policie České republiky od roku 1997. Během své profesní kariéry působil na obvodních odděleních v Jičíně a Sobotce, významnou část policejní pracovní éry však spojil se službou kriminální policie a vyšetřování. Bezprostředně před svým jmenováním zastával pozici zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové.
„Vážím si důvěry, kterou jsem získal. Návrat na Jičínsko, kde jsem svou policejní kariéru začínal, pro mě znamená nejen profesní výzvu, ale i osobní závazek. Chci navázat na práci svého předchůdce i všech kolegů, kteří se dlouhodobě podílejí na zajišťování bezpečnosti na Jičínsku. Mým cílem je vytvářet prostředí založené na vzájemném respektu, otevřené komunikaci a spolupráci. Jsem přesvědčen, že jako jednotný tým můžeme čelit překážkám a poskytovat veřejnosti profesionální policejní službu. Udělám maximum pro to, aby se každý mohl soustředit na svou práci a aby společným cílem nás všech byla bezpečnost na Jičínsku,“ uvedl nový ředitel územního odboru Jičín plk. Petr Drahoňovský.
Do funkce ředitele územního odboru Jičín uvedl plk. Petra Drahoňovského dnes krajský policejní ředitel plk. Petr Sehnoutka.
„Plukovník Petr Drahoňovský je zkušený policista s dlouholetou praxí, který dokáže spojit odborné znalosti, manažerské schopnosti i lidský přístup. Jsem přesvědčen, že své bohaté zkušenosti zúročí také ve své nové funkci. Do další profesní etapy mu přeji mnoho úspěchů, správná rozhodnutí a podporu kolegů,“ uvedl plk. Petr Sehnoutka.
mjr. Magdaléna Vlčková
3.8.2026