Personální stavy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o dále uvedené údaje:
1. Systemizované a skutečné stavy
Žádám o poskytnutí údajů za rok 2025 v následující struktuře:
- celkový počet systemizovaných služebních míst Policie České republiky,
- celkový skutečný počet příslušníků a zaměstnanců,
- rozdíl mezi systemizovaným a skutečným stavem,
členění dle:
krajských ředitelství policie,
Policejního prezidia ČR,
útvarů s celostátní působností.
+ celkové shrnutí za celou PČR
2. Příchody a odchody (2020–2025)
Žádám o roční přehled za období 2020–2025:
- počet nově přijatých příslušníků,
- počet odchodů příslušníků ze služebního poměru,
3. Náborový proces, úspěšnost a průběh přijímacího řízení (2020–2025)
Žádám o údaje za jednotlivé roky 2020–2025:
- počet uchazečů o služební poměr,
- počet uchazečů, kteří splnili vstupní podmínky a postoupili do přijímacího řízení,
- počet uchazečů, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením,
- počet uchazečů přijatých do služebního poměru,
- počet uchazečů, kteří nastoupili základní odbornou přípravu,
- počet uchazečů, kteří tuto přípravu úspěšně dokončili.
Současně žádám o:
- celkovou úspěšnost přijímacího řízení (např. v %),
- průměrnou délku přijímacího řízení (od podání přihlášky po nástup do služebního poměru),
- pokud je to možné, také strukturované důvody vyřazení uchazečů (např. zdravotní nezpůsobilost, fyzické testy, psychologické vyšetření apod.) v agregované podobě,
- míru neúspěšnosti v průběhu základní odborné přípravy (kolik uchazečů ZOP nedokončí).
4. Struktura příslušníků (2020–2025)
Žádám o statistické údaje:
- věková struktura,
- vzdělanostní struktura,
- délka služebního poměru (služební praxe).
5. Odměňování příslušníků (2020–2025)
Žádám o přehled za jednotlivé roky:
- průměrný celkový služební příjem,
- jeho rozdělení na:
základní tarifní složku,
osobní příplatek,
příplatky (např. za službu v noci, svátky, pohotovost apod.),
mimořádné odměny.
6. Obsazenost krajských ředitelství (2025)
Žádám o:
- počet systemizovaných míst a skutečný stav příslušníků
v jednotlivých krajských ředitelstvích Policie ČR za rok 2025.
Policejní prezidium České republiky žadateli údaje požadované v bodech 1. až 6. poskytlo v samostatných přílohách.
7. Systém odměňování a benefitů
Žádám o:
- popis aktuálního systému odměňování a benefitů,
- případné interní předpisy či metodiky,
- stručný přehled vývoje tohoto systému od roku 2020.
K tomuto bodu byl žadatel v první řadě odkázán na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 361/2003 Sb., služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále byl odkázán na platné nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. Tyto obecně závazné předpisy jsou dostupné ve Sbírce zákonů na internetových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) nebo je lze dohledat na dalších webových stránkách (komerčně) zveřejňujících obecně závazné právní předpisy. Zde lze dohledat i to, jakým způsobem se tyto právní předpisy měnily v čase.
Zároveň byl žadateli zaslán PPP č. 100/2021, kterým se provádí některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a jeho přílohy 6. – 10., které se týkají problematiky odměňování a benefitů.
Pokud jde o požadavek na stručný vývoj systému odměňování a benefitů od roku 2020, povinný subjekt konstatoval, že takovou informaci nemá vytvořenu a její sestavení by představovalo analytickou činnost, na níž se informační povinnost ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 17. 4. 2026