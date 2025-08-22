Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Personální statistické údaje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informace, a to ve znění žádosti:
„ … Prosím o uvedení věku 10 nejstarších příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování – Odboru obecné kriminality na OŘP Praha III, kteří byli ve službě k datu 1. 8. 2025 … "
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný
subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu
k informacím a sděluje Vám následující:
Věk deseti nejstarších příslušníků Obvodního ředitelství policie Praha III, Služby kriminální policie
a vyšetřování, Odboru obecné kriminality, k datu 01.08.2025 činí:
Policista 1 - věk 65 let
Policista 2 - věk 61 let
Policista 3 - věk 60 let
Policista 4 - věk 60 let
Policista 5 - věk 60 let
Policista 6 - věk 58 let
Policista 7 - věk 58 let
Policista 8 - věk 57 let
Policista 9 - věk 56 let
Policista 10 - věk 55 let
Oldřiška Šlosarová, 22.8.2025