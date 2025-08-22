Policie České republiky  

hl. m. Praha

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Personální statistické údaje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal o poskytnutí informace, a to ve znění žádosti:

 „ … Prosím o uvedení věku 10 nejstarších příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování – Odboru obecné kriminality na OŘP Praha III, kteří byli ve službě k datu 1. 8. 2025 … "

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný

subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu

k informacím a sděluje Vám následující:

Věk deseti nejstarších příslušníků Obvodního ředitelství policie Praha III, Služby kriminální policie

a vyšetřování, Odboru obecné kriminality, k datu 01.08.2025 činí:

Policista 1 - věk 65 let

Policista 2 - věk 61 let

Policista 3 - věk 60 let

Policista 4 - věk 60 let

Policista 5 - věk 60 let

Policista 6 - věk 58 let

Policista 7 - věk 58 let

Policista 8 - věk 57 let

Policista 9 - věk 56 let

Policista 10 - věk 55 let

Oldřiška Šlosarová, 22.8.2025

