Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Personální statistické údaje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"... Jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v rámci Vašeho krajského ředitelství?

Existuje v rámci Vašeho KŘP specializovaný útvar či pracovní skupina zaměřená na drogovou kriminalitu? Pokud ano, jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) vyčleněných pro tyto týmy?

Jaká byla v roce 2024 v rámci Vašeho KŘP průměrná délka řízení (počet dnů) u trestných činů dle § 284 a § 285 TZ, a to od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. řádu) až do okamžiku skončení věci (např. podání návrhu na obžalobu či jiné vyřízení)? …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Početní stav byl 1.750 policistů.

Existuje. Početní stav byl 114 policistů.

Průměrná délka řízení byla cca 75 dní.

Oldřiška Šlosarová, 09.03.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 