Personální statistické údaje

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"... Jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v rámci Vašeho krajského ředitelství?
Existuje v rámci Vašeho KŘP specializovaný útvar či pracovní skupina zaměřená na drogovou kriminalitu? Pokud ano, jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) vyčleněných pro tyto týmy?
Jaká byla v roce 2024 v rámci Vašeho KŘP průměrná délka řízení (počet dnů) u trestných činů dle § 284 a § 285 TZ, a to od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. řádu) až do okamžiku skončení věci (např. podání návrhu na obžalobu či jiné vyřízení)? …"
Početní stav byl 1.750 policistů.
Existuje. Početní stav byl 114 policistů.
Průměrná délka řízení byla cca 75 dní.
Oldřiška Šlosarová, 09.03.2026