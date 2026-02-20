Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Personální statistické údaje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to ve znění žádosti:

"... kolik bylo uděleno kázeňských odměn a kolik bylo uděleno peněžitých darů policistům zařazeným na základním organizačním článku MOP Jarov OŘ Praha III, krajského ředitelství hl. m. Prahy a to v období od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2025, kdy toto žádám o rozdělení do sloupců včetně rozdělení služebního zařazení dle tarifní třídy."

Žadateli byla Informace poskytnuta.

Oldřiška Šlosarová, 20.02.2026

