Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Personální statistické údaje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to ve znění žádosti:
"... kolik bylo uděleno kázeňských odměn a kolik bylo uděleno peněžitých darů policistům zařazeným na základním organizačním článku MOP Jarov OŘ Praha III, krajského ředitelství hl. m. Prahy a to v období od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2025, kdy toto žádám o rozdělení do sloupců včetně rozdělení služebního zařazení dle tarifní třídy."
Žadateli byla Informace poskytnuta.
Oldřiška Šlosarová, 20.02.2026