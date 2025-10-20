Policie České republiky  

Personální statistické údaje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"… Zajímá mě následující údaj týkající se útvaru spadajícího pod Obvodní ředitelství policie Praha III, konkrétně Služby kriminální policie a vyšetřování - Odboru obecné kriminality na OŘP Praha III:

Prosím o uvedení věku 10 nejstarších příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování – Odboru obecné kriminality na OŘP Praha III, kteří byli ve službě k datu 15. 9. 2025 …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Věk deseti nejstarších příslušníků Obvodního ředitelství policie Praha III, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odboru obecné kriminality, k datu 15.09.2025 činí:

Policista 1 - věk 65 let

Policista 2 - věk 61 let

Policista 3 - věk 61 let

Policista 4 - věk 60 let

Policista 5 - věk 60 let

Policista 6 - věk 58 let

Policista 7 - věk 58 let

Policista 8 - věk 57 let

Policista 9 - věk 56 let

Policista 10 - věk 55 let

Oldřiška Šlosarová, 20.10.2025

