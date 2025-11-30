Policie České republiky  

​Personalista

Ochranná služba Policie České republiky, personální a školský odbor, výkon personálních činností – pracovní poměr 


Obecně

  • Místo výkonu: Praha 1, Kapucínská 2
  • Pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, po roce možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou.

Náplň práce

  • Provádění veškerých úkonů personální agendy spojené se vznikem, průběhem a skončením služebního poměru policistů a pracovního poměru zaměstnanců
  • Realizace výběru uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru
  • Podílení se na prezentaci Ochranné služby Policie ČR ve vztahu k veřejnosti
  • Vyhlašování a vedení dokumentů k výběrovým řízením podle platných právních předpisů
  • Personální práce v systému EKIS  a v personálních záležitostech v systému ETŘ.

Platové podmínky a další benefity

  • 10. platová třída – platové rozpětí 24.790 Kč – 35.77 Kč (dle délky praxe)
  • Zvláštní příplatek 2.500 Kč
  • Po zapracování možnost osobního příplatku
  • 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
  • Možnost čerpání prostředků FKSP, příspěvek na penzijní připojištění, možnost využití posilovny v místě pracoviště a rekreačních zařízení MV ČR, dětské tábory.

Požadujeme

  • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
  • Velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, loajalita a zodpovědnost
  • Přehled v obecně platných právních předpisech týkajících se služebního i pracovního poměru, orientace v pracovně právní problematice výhodou
  • Schopnost samostatné práce, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresovým situacím.

Výhodou

  • Znalost práce v programu HR SAP (není podmínkou)
  • Znalost elektronického vedení jednacího protokolu v ETŘ (výhodou)
  • Znalost zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, případně zákoníku práce
  • Řidičský průkaz skupiny „B“.

Další informace

  • Termín pro zaslání přihlášek do 30.11.2025.
  • Možnost nástupu dle dohody.

Případné další informace poskytne Mgr. Martin Škoda nebo Mgr. Vilém Gabriel, PŠO, tel. 974 839 320 nebo 974 839 298.

Související dokumenty

