Personalista
Ochranná služba Policie České republiky, personální a školský odbor, výkon personálních činností – pracovní poměr
Obecně
- Místo výkonu: Praha 1, Kapucínská 2
- Pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, po roce možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou.
Náplň práce
- Provádění veškerých úkonů personální agendy spojené se vznikem, průběhem a skončením služebního poměru policistů a pracovního poměru zaměstnanců
- Realizace výběru uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru
- Podílení se na prezentaci Ochranné služby Policie ČR ve vztahu k veřejnosti
- Vyhlašování a vedení dokumentů k výběrovým řízením podle platných právních předpisů
- Personální práce v systému EKIS a v personálních záležitostech v systému ETŘ.
Platové podmínky a další benefity
- 10. platová třída – platové rozpětí 24.790 Kč – 35.77 Kč (dle délky praxe)
- Zvláštní příplatek 2.500 Kč
- Po zapracování možnost osobního příplatku
- 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
- Možnost čerpání prostředků FKSP, příspěvek na penzijní připojištění, možnost využití posilovny v místě pracoviště a rekreačních zařízení MV ČR, dětské tábory.
Požadujeme
- Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- Velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, loajalita a zodpovědnost
- Přehled v obecně platných právních předpisech týkajících se služebního i pracovního poměru, orientace v pracovně právní problematice výhodou
- Schopnost samostatné práce, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresovým situacím.
Výhodou
- Znalost práce v programu HR SAP (není podmínkou)
- Znalost elektronického vedení jednacího protokolu v ETŘ (výhodou)
- Znalost zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, případně zákoníku práce
- Řidičský průkaz skupiny „B“.
Další informace
- Termín pro zaslání přihlášek do 30.11.2025.
- Možnost nástupu dle dohody.
Případné další informace poskytne Mgr. Martin Škoda nebo Mgr. Vilém Gabriel, PŠO, tel. 974 839 320 nebo 974 839 298.