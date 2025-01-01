Personalista
KŘP Jihomoravského kraje, odbor personální, oddělení výkonu personálních činností – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr.
Obecně
- místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24,
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, po roce možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou.
Náplň práce
- provádění veškerých úkonů personální agendy spojené se vznikem, průběhem
a skončením služebního poměru policistů a pracovního poměru zaměstnanců,
- organizace a realizace výběru uchazečů o přijetí do služebního či pracovního poměru, průběžné doplňování volných služebních a pracovních míst,
- vyhlašování a provádění výběrových řízení podle právních předpisů,
- vedení stanovené personální evidence, statistiky a databází v informačním systému HR SAP.
Platové podmínky a další benefity
- 10. platová třída - platové rozpětí 24 790 Kč až 35 770 Kč podle délky praxe (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění),
- zvláštní příplatek 2 500 Kč,
- po zapracování možnost osobního příplatku,
- 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna,
- po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu),
- možnost firemní mateřské školky.
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
- nutná velmi dobrá znalost obecně platných právních předpisů týkajících se pracovního poměru zejména zákoníku práce; všeobecný přehled v oblasti pracovně právní problematiky,
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet),
- velmi dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti,
- schopnost samostatné i týmové práce,
- ochota se vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti,
- pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
- odolnost vůči stresovým situacím.
Výhodou
- znalost programu HR SAP,
- znalost elektronického vedení jednacího protokolu (ETŘ)
- znalost zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
- řidičský průkaz sk. B aktivní řidič
Další informace
- pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením.
- termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: 18. 11. 2025,
- možnost nástupu: 1. 2. 2026 nebo podle dohody.
Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Součástí výběrového řízení bude odborný test na ověření předpokladů pro výkon nabízené pracovní pozice a absolvování orientačního psychologického vyšetření na nabízenou pracovní pozici.
V případě zájmu zašlete požadované doklady včetně své kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, pro účely vyrozumění na adresu:
Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-207274/ČJ-2025-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
nebo na e-mail: krpb.podatelna@policie.gov.cz
datová schránka: jydai6g
Případné další informace poskytne Mgr. Martina Poláková, Odbor personální tel.: 974 622 403.