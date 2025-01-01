Policie České republiky  

Personalista

KŘP Jihomoravského kraje, odbor personální, oddělení výkonu personálních činností – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr. 


 

Obecně

  • místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24,
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, po roce možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou.

Náplň práce

  • provádění veškerých úkonů personální agendy spojené se vznikem, průběhem
    a skončením služebního poměru policistů a pracovního poměru zaměstnanců,
  • organizace a realizace výběru uchazečů o přijetí do služebního či pracovního poměru, průběžné doplňování volných služebních a pracovních míst,
  • vyhlašování a provádění výběrových řízení podle právních předpisů,
  • vedení stanovené personální evidence, statistiky a databází v informačním systému HR SAP.

Platové podmínky a další benefity

  • 10. platová třída - platové rozpětí 24 790 Kč až 35 770 Kč podle délky praxe (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění),
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč,
  • po zapracování možnost osobního příplatku,
  • 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna,
  • po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu),
  • možnost firemní mateřské školky.

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
  • nutná velmi dobrá znalost obecně platných právních předpisů týkajících se pracovního poměru zejména zákoníku práce; všeobecný přehled v oblasti pracovně právní problematiky,
  • dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet),
  • velmi dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti,
  • schopnost samostatné i týmové práce,
  • ochota se vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti,
  • pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
  • odolnost vůči stresovým situacím.

Výhodou

  • znalost programu HR SAP,
  • znalost elektronického vedení jednacího protokolu (ETŘ)
  • znalost zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
  • řidičský průkaz sk. B aktivní řidič

Další informace

  • pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením.
  • termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: 18. 11. 2025,
  • možnost nástupu: 1. 2. 2026 nebo podle dohody.

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Součástí výběrového řízení bude odborný test na ověření předpokladů pro výkon nabízené pracovní pozice a absolvování orientačního psychologického vyšetření na nabízenou pracovní pozici.

V případě zájmu zašlete požadované doklady včetně své kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, pro účely vyrozumění na adresu:

Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-207274/ČJ-2025-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24

nebo na e-mail: krpb.podatelna@policie.gov.cz
datová schránka: jydai6g

Případné další informace poskytne Mgr. Martina Poláková, Odbor personální tel.: 974 622 403.
 

