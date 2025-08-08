Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Perný den pohledem policistů z Moravskoslezského kraje
Události v souvislosti s fotbalem
Již od brzkých ranních hodin čtvrtečního dne policisté z našeho kraje nasadili síly a prostředky v souvislosti s doprovodem srbských fanoušků. Díky operativní činnosti našich kriminalistů specializujících se na divácké násilí a extrémismus jsme věděli, že zhruba devadesát osobních vozidel a desítka autobusů s kontroverzními fanoušky srbského týmu mířila do domovské země přes náš kraj. Vraceli se z Polska, kde předchozí den proběhlo fotbalové utkání kvalifikace ligy mistrů. Tyto jsme doprovázeli napříč Moravskoslezským, Olomouckým i Jihomoravským krajem a podílely se na tom policisté jak pořádkové, dopravní i cizinecké policie, ale i kolegové z kriminální služby a antikonfliktního týmu. Spolupracovali jsme samozřejmě i s policisty z dotčených krajů. I díky policejnímu doprovodu vše proběhlo bez dopravních komplikací a protiprávního jednání.
V průběhu včerejšího dne se přes území České republiky se přesouvalo více fanouškovských skupin, včetně fanoušků FK Austria Vídeň a FC Zbrojovka Brno, kteří mířili do Ostravy. Průjezdy fanouškovských skupin jsme vyhodnotili jako rizikové, proto jsme k tomuto přijali opatření bezpečnostního charakteru, do kterého jsme nasadili adekvátní počet policistů, jak z řad pořádkové, kriminální, tak dopravní policie. V ulicích Ostravy také mohli být viděni kolegové z antikonfliktního týmu, samozřejmostí byla také spolupráce s Městskou policií Ostrava. Cílem opatření bylo zajištění veřejného pořádku, stejně tak jsme se zaměřili na plynulosti silničního provozu. Během celého dne jsme doprovodili téměř dvě desítky autobusů a dvě stovky vozidel.
Dovršením celého dne bylo utkání 3. kola Evropské konferenční ligy EEFA mezi mužstvy FC Baník Ostrava x FK Austria Vídeň. Při tomto fotbalovém utkání jsme zaznamenali opakované použití pyrotechniky na straně hostí. Toto jednání jsme zaevidovali jako přestupkové. Po zápase jsme ztotožnili fanouška hostujícího týmu, který se během utkání maskoval. Tomu jsme udělili blokovou pokutu ve výši 10 tisíc korun.
Po ukončení utkání docházelo ke vzájemným konfrontacím fanoušků obou klubů. Proaktivním přístupem policie však nedošlo k hromadnému narušení veřejného pořádku. V jednom případě došlo ke zranění rakouského fanouška, který byl při opuštění stadionu na parkovišti napaden dosud neznámými pachateli. Následně skončil v péči záchranářů.
Mezi fanouškovské pomůcky, které byly kriminalisty specializující na divácké násilí při monitoringu zadokomentovány, byly i chrániče zubů, které používají radikální fanouškovské skupiny.
Policisté po celou dobu monitorovali situaci, prováděli kontrolu osob a v inkriminovaných časech regulovali dopravu. V souvislosti s opatřením evidujeme několik jednotek přestupkových jednání.
mjr. Pavla Jiroušková
por. Eva Michalíková
8. 8. 2025