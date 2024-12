Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"Perličky" nejen z linky 158

Ms kraj: Něco málo k Silvestru - i policisté řeší oznámení s úsměvnými konci...

I letos se s vámi rádi podělíme o některé „perličky“. V žádném případě jimi nikoho nezesměšňujeme, žádnou situaci nepodceňujeme. Naopak, oceňujeme všímavost lidí a nevadí, když se „vyklube“ cokoliv nečekaného a rozuzlení je úsměvné. A vězte, že stále jsme a budeme tady pro vás k dispozici 24/7!

I kočky potřebují volnost

Policisté na tísňové lince 158 přijali hovor muže. Volající z Frýdecko-Místecka oznámil, že jeho paní sousedka má na svém pozemku jeho volně puštěné kočky, nechce jim otevřít bránu a „pustit je domů“. Požadoval, ať hlídka ženě domluví. Policisté situaci prověřili, bohužel se v domě nikdo nenacházel a jelikož byla tma, hlídka žádnou kočku nespatřila. Nejednalo se opravdu o krádež a pán souhlasil s konstatováním, že kočka je prostě volně puštěné zvíře a chodí sem a tam. Prý si na sousedku sám zazvoní…

Já to tak nemyslel! Přiznal se férově policistům k SMS zprávě

Jistý mladý muž z Opavska se nepohodl se svým kamarádem a napsal mu, že si pro něj dojde. Nějak se mu jeho slova rozležela, a přestože je nemyslel vůbec zle, obával se, že může jít o vyhrožování. Vytočil tedy linku 158 a rozhodl se ke všemu férově přiznat. Kamarádovi poté ihned napsal omluvná slova, a tak nebylo pro policii co řešit.

Policista se podělil se zmatenou labutí o svačinu a bylo po problému

Policisté zareagovali na oznámení o zmatené labuti, která v katastru Horní Suché na Karvinsku pochodovala po silnici a nedařilo se ji odehnat z komunikace, natož do blízkého rybníku. Kolega policista neváhal, podělil se s labutí o svačinu a labuť bez debat odkráčela k rybníku.

Nástražný výbušný systém? Ne, vibrující část vibrátoru

Hovor na tísňovou linku 158, oznámení o možném nástražném výbušném systému. V lese u Velké Polomi na Ostravsku vidí láhev, krabičku a z nich vedoucí dráty. Volající byl poučen a na místo vysláni policisté, včetně pyrotechniků. Jejich zásah ale nebyl třeba, jednalo se o vnitřní vibrující část vibrátoru.

Řidička měla větší vozidlo než řidičské schopnosti, jiný řidič volá preventivně



Policisté řešili oznámení paní, jejíž vozidlo údajně zablokovala vozidla další a nemohla odjet. Na místě se policisté přesvědčili, že auto paní zablokované určitě není a žena v pohodě z řady aut vyjela. Dalo by se říci, že oznamovatelka měla holt větší vozidlo než řidičské schopnosti…

Když už jsme u dopravy, oznamovatel přivolal hlídku k řadě vozidel za sebou zaparkovaných. Jedno bylo poněkud blíže k jeho autu a pán si nebyl jist, zda bezpečně vyjede, přestože tam bylo dosti místa a jeho vůz má parkovací senzory. Při hovoru s policisty pak pronesl, že nyní vůbec nepotřebuje vyjet, až zítra, dnes policii volal preventivně.

Pod vlivem alkoholu nebyl ani zubař, ani rozhodčí

Policisté vyjeli na Bruntálsku k údajně podnapilému zubaři. Dle oznamovatelky dentistovi vše padalo z ruky, byl bez roušky, místo jedničky jí vyvrtal zdravou dvojku (zub) a nedařilo se mu vytrhnout nerv. Dechová zkouška u lékaře byla negativní a údajné profesní pochybení naprosto jasně vyloučil. Neváhala si „fouknout“ ani paní oznamovatelka - na displeji se objevily dvě promile alkoholu v dechu. Zubař ji přeobjednal…

Policejní hlídku na téměř 100 % podnapilého rozhodčího u hokejového zápasu na Karvinsku přivolala maminka jednoho z dětských hráčů. Rozhodčí prý nepíská fauly a může se tak někdo zranit. Policistům, kteří přijeli, svůj názor upřesnila. Vůbec se jí nelíbilo, že rozhodčí málo pískal fauly a družstvo, ve kterém hrál její syn, prohrávalo. Dechová zkouška u rozhodčího byla negativní a policisté z místa odjeli, do zápasu opravdu nezasahovali.

Utratil výplatu, čtyři dny nebyl doma a bál se manželky

Jistý muž se s utrápeným výrazem ve tváři při silniční kontrole v Bohumíně svěřil policejní hlídce, že byl před několika dny přepaden a oloupen. Při podání vysvětlení nakonec z muže „vypadlo“, že k žádnému oloupení vůbec nedošlo. Vše si vymyslel ze strachu ze své manželky, protože utratil celou výplatu a čtyři dny nebyl doma.

Jsem řidič TAXI a bloudím po lese již 2 hodiny. Zákazník objednávku zrušil.

Policejní hlídka byla vyslána do lesa u Frýdku-Místku. Řidič TAXI jel do nedaleké obce pro zákazníka, vjel do lesa a prostě se ztratil. Operačnímu důstojníkovi doplnil, že zákazník již objednávku zrušil, neboť tam bloudí již 2 hodiny. Dojel i k závoře, která se nedá otevřít, takže se k němu bohužel těžko někdo dostane. Policisté si však poradili a bezradného řidiče, který čekal na jemu neznámém místě uzamčený ve vozidle, nalezli a nasměrovali ho bezpečně na hlavní silnici. Podotýkám, že dechová zkouška taxikáře byla negativní.

Jak to vlastně bylo?

Operátor linky 158 přijal volání s oznámením, že někdo na parkovišti před prodejnou v Českém Těšíně vykonává velkou potřebu. Hlídka na místě nikoho, kdo by měl takto činit, nenalezla. Nenašla ani možný výsledek této činnosti. Oznamovatel si až poté uvědomil, že si vlastně není jistý, zda dotyčný pouze nečapěl a co přesně vykonával, dle zjištění hlídky zřejmě nic.

Také pro bezpečí zvířátek…

Jistá paní přivolala do činžovního domu v Havířově policejní hlídku. Když totiž chtěla jít do bytu se svými psy, které venčila, spatřila na chodbě neznámou čivavu. Strach o své pejsky jí nedovolil vejít. Policisté na místě propátrali opatrně všechna patra domu, žádnou čivavu či jiné plemeno psa nenalezli. Paní se tak mohla v klidu vrátit do bytu. Je dosti pravděpodobné, že nějaký pejsek mohl vykouknout z bytu jiného nájemníka, nebo šlo prostě o halucinace…

A další:



Muž volající na linku 158 se domáhal, aby policisté zaslali SMS jeho paní, nechť za ním přijde na zahrádku u domu.

Policisté na lince 158 si vyslechli například také „kvalifikované“ oznámení o výrobě drog: „Paní sousedka asi vaří…“.

Nyní pár informací z výslechů či výpovědí:

… jezdíme v tramvaji čtyři a vždy máme místa k sezení, jen ten pátý z nás čtyř stojí…

… naše hodina je obvykle dvouhodinová…

… na služebně kopl ze vzteku do dveří a pořád dokola nadával a mluvil. Po příchodu do režimové místnosti a usazení na lavici byl již jen vulgární, posléze se uklidnil až tak, že odmítal komunikovat…

… v tu dobu jsem našel na zemi pilku na železo. Vzal jsem ji, protože pilka na železo se vždycky hodí. Když jsem chtěl odejít, tak se najednou objevili dva muži, kteří křičeli, ať tu pilku zahodím. Tak jsem ji položil na zem. Pak mi došlo, že se jedná o policisty…

… Po posledním výkonu trestu jsem se rozhodl, že už sedět nepůjdu. Ale včera to moc nedopadlo… Když piju alkohol, nemám výpadky paměti, jsem na alkohol zvyklý, mám dobré spalování…

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 30. prosince 2024

