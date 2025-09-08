Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Peníze snadno a rychle? Jen další podvod
Díky „přivýdělku“ prostřednictvím virtuálních objednávek přišel muž o 90 tisíc.
O 90 tisíc korun „lehčí“ je 45letý muž z Chomutova, jehož zlákala reklama na Facebooku týkající se možnosti přivýdělku přes internet. Poté, co na ni klikl, byl vyzván ke stažení aplikace Telegram, kde byl pak odkázán na konkrétní uživatelský účet. Tam mu bylo vysvětleno, jak přivýdělek funguje.
Vše spočívalo ve vytváření virtuálních objednávek, za něž měl dotyčný dostávat odměny v jejich aplikaci. V chatu byl dále odkázán na telegramovou skupinu, v níž různí lidé psali, jak jsou úspěšní a posílali screenshoty s jejich výdělkem. To muže přimělo v komunikaci se zmíněným účtem pokračovat. Obdržel odkaz na jejich platformu „Marketplace“, kde mu byl vytvořen účet, na němž pak prováděl virtuální objednávky. Bylo mu vysvětleno, že si na tento účet musí nahrát peníze, které bude potřebovat k vytváření virtuálních objednávek, přičemž peníze se mu poté vrátí zpět i s výdělkem.
Poté, co provedl první dvě platby ve výši 500 a 900 korun, byla mu vrácena částka přes 2 tisíce korun, tedy vložené peníze i s výdělkem. Proto všemu uvěřil a začal na účet posílat více peněz, během pár dní zaslal celkově přes 90 tisíc korun. Částky se mu „propsaly“ na účet ve zmíněné platformě a vypadalo to tedy tak, že si svůj účet dobíjí. S těmito prostředky pak vytvářel virtuální objednávky, jejichž částky se postupně zvyšovaly. Začal totiž posílat více peněz, aby mohl dělat více „úkolů“ a zvýšit tak svůj výdělek.
Když mu jeho peníze nešly vybrat a jejich výběr byl podmíněn tím, že musí splnit další a další objednávky v čím dál vyšší hodnotě, pojal podezření, že půjde o podvod a obrátil se na policii.
Policisté varují před nabídkami snadného výdělku přes internet, jehož lze údajně dosáhnout téměř bez práce pouze díky několika kliknutím. Často se jedná o podvod, nevěřte slibům snadného zbohatnutí a nenechte se okrást. Podvodníci dokáží s obětí zdatně manipulovat, mnohdy využívají profesionálně vypadající platformy, vše působí velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání dalších finančních prostředků.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
8. září 2025