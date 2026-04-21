Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Peníze si měl vydělat sledováním videii
Místo toho přišel o více jak 100 000 korun.
Lišovští policisté šetří případ podvodu, ke kterému došlo během uplynulého týdne. Neznámý pachatel kontaktoval prostřednictvím několika sociálních sítí poškozeného, kterému nabízel výdělek za sledování a hodnocení různých videí na internetu. Zaslání výdělku bylo podmíněno nejprve posláním finančních prostředků na cizí účty, které poškozenému nadiktoval neznámý pachatel. Poškozený tak udělal a v několika platbách zaslal více jak 100 000 korun podvodníkům.
Pokud pracujete, očekáváte zaslání peněz na váš účet vy. Ne, že vy máte poslat peníze své na cizí účty a poté čekat na výplatu. Opětovně, nereagujte na nabídky výhodného a rychlého výdělku, které nejsou prověřené. Neposlouchtejte cizí lidi na telefonu, kteří vám říkají kam máte zaslat své peníze.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. dubna 2026