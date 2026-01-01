Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Peníze poslal podvodníkovi
Muž v domnění, že komunikuje s matkou, ztratil skoro šedesát tisíc korun.
Zpráva v komunikační mobilní aplikaci znepokojila čtyřiatřicetiletého muže ze Znojemska. V ní ho maminka žádala o zapůjčení skoro šedesáti tisíc korun. V průběhu krátké komunikace doplnila, že částku obratem druhý den vrátí. Muž, aniž by si ověřil, s kým komunikuje, odeslal na určený účet požadovanou částku. Když se mu krátce poté ozvala telefonicky matka, zjistil, že do té doby komunikoval s neznámým pachatelem a peníze odeslal na jeho účet. Podvodník samozřejmě přestal komunikovat.
por. Bohumil Malášek, 12. února 2026