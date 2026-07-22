Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Peníze od rodičů na svačinu?
Putovaly drogovému dealerovi.
Třiadvacetiletý muž čelí obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s konopím, kterého se měl dopouštět na Královéhradecku mezi lety 2022 až 2025. Okruh jeho odběratelů tvořilo v dané době osm nezletilých osob, z nichž zhruba polovina zatím nedosáhla ani věku 15 let.
Krajští kriminalisté spolu se svými kolegy z územního odboru Hradec Králové rovněž v rámci vyšetřování zjistili, že nejmladším měl drogu prodávat v desítkách případů. Konal tak, dle zatím zjištěných informací, s cílem obohacovat se na úkor dětí ve věku nezletilých i mladistvých. Celkem měl prodat téměř 200 g marihuany.
Obviněného muže s bohatou trestní minulostí jsme v těchto dnech omezili na osobní svobodě, a to krátce po té, kdy se měl dopustit krádeže v jednom z obchodů v místě, kde se zdržoval. Díky platnému příkazu dodání do výkonu trestu jsme muže eskortovali po činu přímo do věznice, kde bude čekat na verdikt soudu.
Obviněnému muži hrozí až 12letý trest odnětí svobody. Vyšetřování pokračuje.
por. Bc. Martina Jandová
22.7.2026