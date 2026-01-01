Peníze na „výhodné“ investování si půjčila
Žena z Karvinska „výhodně“ investovala téměř milion korun. Přišla o úspory i půjčené peníze.
Koncem března se na policisty obrátila žena z Karvinska s tím, že se zřejmě stala obětí podvodu v souvislosti s nabízeným výhodným zúročením investic. Její příběh ovšem začal již před dvěma lety.
Policistům sdělila, že někdy v únoru 2024 v prostředí internetu reagovala na reklamu nabízející výhodné investice. Vyplnila kontaktní formulář a poté byla vyzvána k zaslání vstupní investice ve výši 6 tisíc korun. Dále s ní komunikoval „investiční poradce“ a přesvědčil ji k dalšímu vkladu ve výši 100 tisíc korun a více než 50 tisíc k pojištění investic, což také učinila. Poté komunikace ustala. Paní uvedla, že podvod policii neoznámila a ani se nesvěřila příbuzným.
Zhruba po dvou letech opět reagovala na inzerci na internetu a znovu vyplnila vstupní dotazník. Následně ji kontaktoval David s tím, že ji pomůže s investováním. Poslal ji odkaz na webové stránky společnosti, kterou údajně zastupoval, vysvětlil ji, jak vše „funguje“ a přesvědčil ji ke vkladu téměř 200 tisíc korun. Na ten si ovšem již půjčila. David ji měl také přesvědčit, aby si založila dva nové účty, k čemuž mu poskytla fotokopii svého občanského průkazu.
Nezávisle na komunikaci s Davidem ji oslovila ještě paní B a nabídla ji výběr peněz naspořených z investice, kterou uskutečnila před dvěma roky. Ovšem k výběru prý musela uskutečnit několik transakcí, takže v devíti platbách zaslala více než půl milionu korun. Ženou byla ještě přesvědčena k založení účtu u zahraniční bankovní společnosti a na ten zaslala v dalších deseti transakcích celkem téměř 30 tisíc korun. Ty pak měla přeposlat na různé kryptoměnové peněženky. Oznamovatelka uvedla, že celou dobu byla tou paní naváděna a byla tak zmanipulovaná, že ani nevěděla, co dělá. Když si uvědomila, že se asi jednalo o podvod, a o všechny úspory i půjčené peníze, což činilo bezmála jeden milion korun, přišla, obrátila se na policii.
Karvinští policisté zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, kterého se dopustil neznámý pachatel či pachatelé. Za toto protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Policie opětovně apeluje na veřejnost k maximální opatrnosti ve virtuálním prostředí. Nevěřte lákavým nabídkám neúměrně vysokého zhodnocení financí. Může se jednat o promyšlený podvod s jediným cílem. Získat vaše peníze. Navíc pachatelé bývají skvělí manipulátoři, kteří dokáží vytěžit maximum ze situace, když potencionální oběť „tlačí ke zdi“.
Pokud máte sebemenší podezření, že by se mohlo jednat o podvod, okamžitě přerušte komunikaci a kontaktujte svou banku, osobního bankéře nebo policii.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 8. 4. 2026