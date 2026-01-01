Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Peníze asi nepostrádá
Zapomětlivý muž nechal ve zkoušecí kabince v obchodu ve Vaňkovce zajímavou hotovost.
Pravděpodobně už předvánoční nákup se hodně prodražil zatím neznámému muži v brněnském obchodním centru Vaňkovka. Muž totiž v polovině listopadu zapomněl ve zkoušecí kabince plátěnou tašku, v níž byla zajímavá finanční hotovost ve dvoutisícových bankovkách. Tašku s penězi později v kabince objevila zaměstnankyně ostrahy objektu. Vyšetřujícím kriminalistům se nepodařilo vytěžením bezpečnostního kamerového systému zjistit totožnost pravděpodobného majitele finanční hotovosti. Zároveň se domnívají, že peníze vybral možná jen několik okamžiků před tím v některém z blízkých bankomatů. Tašku v kabince zapomněl asi padesátiletý muž, štíhlé postavy, světlé pleti, oholený a tmavých vlasů. Na sobě měl tmavou bundu a tmavé kalhoty. Zapomětlivý nakupující se může o své peníze přihlásit prostřednictvím policejní tísňové linky 158. Na stejnou linku můžete také sdělit případné informace k totožnosti muže nebo telefonujte přímo policistům z OOP Komárov na telefonní číslo 974 623 660. Policie děkuje za spolupráci.
por. Bohumil Malášek, 7. ledna 2026