Peněženky na vrchu nákupních tašek jsou snadným cílem zlodějů

ČESKOLIPSKO - Ve středu se o tom přesvědčila 75letá žena v Novém Boru.

Ve středu krátce po 11. hodině vycházela 75letá místní žena z prodejny Tesco na třídě T. G. Masaryka v Novém Boru s nákupem v ruce a přitom zaujala pozornost několikrát soudně trestaného kolemjdoucího. Ten si totiž povšiml, že z její nákupní tašky vyčuhuje peněženka, která se mu zalíbila. Následoval proto seniorku na odlehlejší místo, tam její peněženku popadl a utekl s ní přes zadní schodiště směrem do parku.

Paní ho neměla šanci zastavit, a tak se rovnou vydala na místní obvodní oddělení policie, kde krádež oznámila. Naši kolegové ihned vyrazili do terénu po jeho únikové trase. Současně si i vyžádali záznamy z městského kamerového dohlížecího systému a byli úspěšní. Už kolem 15. hodiny téhož dne ho na služebně vyslechli jako podezřelého. K okradení seniorky se přiznal, činu prý litoval a sdělil jim, že odcizenou hotovost ve výši 3 700 korun už stačil utratit za jídlo.

Nebylo to poprvé, co se dostal do konfliktu se zákonem. Dnes si od policistů převzal ve zkráceném přípravném řízení záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za kterou mu jako recidivistovi nově hrozí tři roky odnětí svobody.

Častou chybou, kterou ženy při nakupování dělají, je to, že si ukládají peněženky na vrch nákupních tašek. Je to velmi nebezpečný zvyk. Ukládejte si své cennosti na místa, kde jsou víc chráněné, například do vnitřních kapes oblečení nebo do tašky se zipem, nad kterou udržujte průběžně oční kontakt. Buďte ostražití a častěji kontrolujte, zda k vaší peněžence nemá přístup někdo jiný. Prevence se vždycky vyplácí.

5. 6. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

