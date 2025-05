Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pelhřimovští kriminalisté objasnili vloupání do podniku

Muže obvinili ze tří trestných činů.

Pelhřimovští kriminalisté obvinili čtyřiatřicetiletého muže ze tří trestných činů. Muž se vloupal do prodejny, ze které odcizil nejen klíče k vozidlu, které bylo zaparkované před provozovnou, a s vozidlem odjel. Po oznámení krádeže policisté po vozidle vyhlásili celorepublikové pátraní. Podezřelého muže policisté zastavili na Litoměřicku, zadrželi ho a směřoval do policejní cely. Muži hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Podezřelý muž v sobotu 17. května v brzkých ranních hodinách vnikl do zaparkovaného, neuzamčeného automobilu Ford Transit na ulici Nádražní v Pelhřimově. Z vozidla odcizil klíč, kterým se dostal do vnitřních prostor prodejny, které prohledal. Z kanceláře odcizil tiskárny, notebook a klíčky od zaparkovaného vozidla. S vozidlem následně odjel do Prahy, kde ho zaparkoval u obchodního domu. Předem odcizené věci na parkovišti prodal a získané peníze použil pro vlastní potřebu. Následující den se s odcizeným vozidlem vydal směrem na Ústí nad Labem. V obci Terezín podezřelého muže s odcizeným vozidlem zastavila policejní hlídka. Při kontrole vyšlo najevo, že čtyřiatřicetiletý muž nejen že odcizil vozidlo, ale také usedl za volant v době, kdy má na základě rozhodnutí obvodního soudu uložený trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, který by mu měl skončit v dubnu příštího roku. I dechová zkouška u řidiče vykázala pozitivní výsledek, a to 1,93 promile alkoholu. Policisté muže zadrželi a směřoval do policejní cely. Odcizené vozidlo policisté zajistili a bude se moct vrátit zpět majiteli. Zadrženého muže po celou dobu doprovázel jeho stejně starý kamarád, kterého kriminalisté také prověřují.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání. „Čtyřiatřicetiletý muž z Jesenicka byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekl mjr. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, za různorodou trestnou činnost. Za sebou má i pobyty ve vězení.

Po provedení všech nezbytných úkonů byl muž ze zadržení propuštěn. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí

23. května 2025

