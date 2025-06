Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pelhřimovští kriminalisté objasnili internetové podvody

Poškozených je více než sedm desítek.

Kriminalisté zadrželi a obvinili devětadvacetiletého muže ze Středočeského kraje, který se dopouštěl internetových podvodů. Poškozených je více než sedm desítek. Obviněn byl ze spáchání trestného činu podvodu a na podaný návrh byl vzat do vazby. Muži hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání. „Devětadvacetiletý muž z Prahy – východ byl obviněn ze spáchání přečinu podvodu,“ řekl mjr. Ing. Bc. Martin Petrák, vedoucí oddělení hospodářské kriminality. Muž byl již dříve soudně trestán za různorodou trestnou činnost.

Muž byl obviněn z toho, že přibližně rok na různých internetových portálech reagoval na poptávku po bazarovém zboží s tvrzením, že dané předměty vlastní, přestože je ve skutečnosti vůbec neměl, nebo sám fiktivní zboží nabízel k prodeji. Muž od kupujících vylákal buď celé částky, nebo zálohy za zboží, které jim nikdy nezaslal, a peníze nevrátil. Spektrum fiktivního zboží bylo velmi široké, od dětské výživy, drogerii, oblečení, vstupenek na různé akce až po rybářské potřeby.

Aby zakryl svou totožnost a působil důvěryhodně, využíval téměř 20 falešných uživatelských profilů, komunikoval z více než 10 různých telefonních čísel a nejméně 11 e-mailových adres. Celkem podvedl 75 osob a způsobil jim celkovou škodu za téměř 100 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Kriminalisté se domnívají, že podvedených muže být víc. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí

11. června 2025

