Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pejsci a psovodi změřili síly
Proběhla třídenní soutěž.
Psovod a pejsek tvoří sehraný a nerozlučný pár. To je důležité pro dobrý výkon služby. O tom, který je nejlepší rozhodl Krajský přebor služebních psů oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Ten se konal v posledních třech dnech od úterý 14. dubna do čtvrtka.
V Braňanech se sešly dvoučlenné týmy z každého okresu. Psovodi a jejich čtyřnozí parťáci si mezi sebou porovnali schopnosti vykonávat kynologické činnosti. Konečné pořadí vzešlo z dosažených výsledků. Závodilo se podle soutěžního řádu a zúčastnit se mohli jen služební psi, kteří měli platné veterinární osvědčení a prošli veterinární kontrolou. Velmi důležité pravidlo bylo to, že soutěžící musí po vyzvání rozhodčím nastoupit k disciplíně do dvou minut. Pokud se tak nestalo, policista byl diskvalifikován. V každém soutěžním dni se plnili jiné disciplíny. První den pejsci vyhledávali pachové předměty a vystřelené nábojnice, ale také stopovali v terénu. Ve středu předvedli svou poslušnost, vyhledávali a označovali skrývající se osoby a předvedli, jak jsou zdatní při zákroku v místnosti. Závěrečný den se mohli chlupáči zakousnout do osob, které kladly odpor nebo se pokusily o útěk. Pak už následovalo jen vyhlášení výsledků podle dosaženého bodování. Disciplíny byly prováděny při modelových situacích, které musí psovod samostatně a komplexně řešit v reálném prostředí při výkonu služby. Některé cviky byly posuzovány samostatně nebo byly spojeny do bloku více navazujících cviků.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
16. dubna 2026