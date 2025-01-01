Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pátrání v noci skončilo šťastně
Ztracený senior ležel zraněný na podmáčené cestě. [VIDEO]
Úterní večerní cesta staršího muže z brněnské Líšně do nedaleké Mokré-Horákova málem skončila tragicky. Více než osmdesátiletý vitální senior se po návštěvě u přátel vydal domů zkratkou lesem, kudy často chodíval. V podmáčeném terénu jej však postihla náhlá indispozice, po které už nedokázal najít správnou cestu. Muž ještě stačil zatelefonovat na tísňovou linku. Policistům dokázal sdělit, kde se přibližně nachází, ale sám už pro něj v obvyklém terénu nedokázal najít cestu ven. Ačkoli měl pouze jednoduchý seniorský telefon, policisté se ve spolupráci s operátorem pokusili jeho polohu v obtížném terénu přibližně lokalizovat. Situaci komplikovalo to, že baterie telefonu byla téměř vybitá, protože si s ním důchodce během chůze ve tmě svítil na cestu.
Největší drama nastalo ve chvíli, kdy při posledním hovoru s hlídkou senior oznámil, že se mu udělalo nevolno, upadl a spojení se navždy přerušilo. Další pokusy o kontakt už zůstaly marné. V té době už v terénu probíhala rozsáhlá pátrací akce, do které byly nasazeny všechny dostupné policejní hlídky. Na pomoc do lesů se chystala také hlídka s termovizí a ke vzletu byl připraven policejní vrtulník. Nakonec však rozhodla pozornost policejního psovoda, který v hustém lese zaslechl slabé volání o pomoc. Podle hlasu muže lokalizoval a nalezl ho ležet na podmáčené cestě, zraněného a zcela vyčerpaného. Senior policistům uvedl, že v těžkém terénu několikrát upadl a už se nedokázal sám postavit. Přivolaní zdravotníci si muže převzali a z preventivních důvodů jej převezli do nemocnice.
Při podobných případech může významně pomoci tzv. funkce AML (Advanced Mobile Location), která u chytrých telefonů automaticky odesílá při volání na tísňovou linku přesné GPS souřadnice volajícího. Jedná se o jednosměrnou funkci, díky níž mohou policisté i ostatní složky integrovaného záchranného systému určit polohu volajícího s přesností až na třicet metrů.
Pokud se chystáte na výlet nebo procházku do přírody, nenechávejte nic náhodě. Dejte svým blízkým vědět, kam míříte a kdy se plánujete vrátit. Mějte nabitý mobilní telefon, vhodnou obuv a držte se vždy značených cest.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 17. prosince 2025.