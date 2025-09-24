Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání u Mutěnického jezu nedaleko Strakonic
Nalezeno odložené oblečení
Od středečního dopoledne probíhá pátrání u Mutěnického jezu nedaleko Strakonic. Policie, hasiči a vojáci prohledávají okolí místa poté, co náhodnými kolemjdoucími byly nalezeny odložené osobní věci – dámské boty a oblečení, sportovní taška a další věci.
Okolí řeky propátrávají policisté, hasiči, vojáci, strážníci MP Strakonice. Hasiči zároveň prohledávají koryto řeky, aby vyloučili možnost utonutí. Na místo byl povolán rovněž policejní psovod a psovodi se psy specializovanými na metodu mantrailing. Dosud se nepodařilo zjistit totožnost majitele věcí ani kontaktovat osobu, která je odložila.
Policie žádá veřejnost o spolupráci a ohlášení každé informace, která by mohla vést ke ztotožnění osoby. Pokud by někdo věci na fotografiích poznal, nebo by věděl, kumu patří, ať neprodleně kontaktuje tísňovou linku 158.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
24. září 2025