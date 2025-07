Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání se šťastným koncem

České Budějovice - Devětadevadesátiletý muž se ztratil při hledání hub, naštěstí vše dobře dopadlo.

Minulý čtvrtek dopoledne vyjížděli policisté z boršovského obvodního oddělení, policejní psovod a policisté z oddělení hlídkové služby k Vrábči na Českobudějovicku, kde už pár desítek minut hledali příbuzní devětadevadesátiletého muže, který si tam s přítelkyní vyšel na houby a notnou chvíli ho nemohli najít. Proto se rozhodli, že zavolají pomoc a dobře udělali. Policejní psovod prap. Denis Š. byl se svou služební fenou Samanthou totiž úspěšný a po pár desítkách minut muže nalezli lehce dezorientovaného, ale v pořádku v lese. Za pomoci kolegů jej pak přenesli za příbuznými, kteří ho už hledali. Pátrání mělo šťastný konec a houbařům a výletníkům doporučujeme, aby u sebe měli mobilní telefon a do míst, která neznají, nechodili sami. Měli do terénu vhodné oblečení, obuv a klidně svačinu pro případ, že by se dostali do takto nepříjemné situace a museli vydržet do příjezdu pomoci.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

29. července 2025

Odkazy do noveho okna prap. Denis Šumpela Detailní náhled

vytisknout e-mailem