Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po ženě s červenými vlasy
Pohřešovaná trpí psychickými problémy a tudíž existuje důvodná obava, že by si mohla ublížit.
Policisté prosí veřejnost a média o pomoc při pátrání po pohřešované třiatřicetileté ženě
, která naposledy mluvila po telefonu s rodinou včera 2. května 2026 v ranních hodinách a od té doby o sobě nedala nikomu vědět. Pohřešovaná trpí psychickými problémy a v minulosti se již pokusila o sebevraždu, z tohoto důvodu existuje obava, že by si mohla ublížit. V současné chvíli by se může stále pohybovat na území hlavního města Prahy, kde nejčastěji v minulosti navštěvovala park Grébovka a Hostivařskou přehradu.
Popis: Žena je přibližně 170 cm vysoké silnější postavy, má červené vlasy sestříhané na mikádo a velké modré oči. Pohřešovaná má několik různých tetování na těle: na levé klíční kosti má vytetovaných několik vlaštovek a na každém článku prstů obou rukou z vrchní strany znaky, dále na hřbetní straně obou rukou má vytetovaný znak, pravděpodobně růži a nad levým kotníkem taktéž růži. Na sobě má s největší pravděpodobností černé oblečení.
V případě, že máte informace, kde by se hledaná žena mohla nacházet, prosím informace předejte na linku 158. Děkujeme všem za pomoc při pátrání.
mjr. Eva Kropáčová
3.5.2026
