Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátrání po ženě na fotografii
Policie pátrá po ženě, která by mohla pomoci objasnit případ odcizení zboží z obchodního centra v Litoměřicích.
Neznámý pachatel dne 13.2.2026 v době od 13:38 hod. do 14:56 hod. a dne 22.2.2026 v době od 20:27 hod. do 21:09 hod. v obchodním centru v Litoměřicích, odcizil zboží různého druhu a prošel samoobslužnými pokladnami bez zaplacení, čímž způsobil celkovou škodu ve výši 16.037,- Kč.
Policie nyní pracuje na objasnění celé události. Z tohoto důvodu žádá veřejnost o pomoc při ztotožnění ženy na fotografii, která by mohla přispět svým vysvětlením či informacemi k dalšímu vývoji případu.
Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům na linku 158, nebo mohou volat přímo na litoměřické obvodní oddělení na tel. č. 974 436 651.
Za pomoc děkujeme.
24. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje