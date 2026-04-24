Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po ženě na fotografii

Policie pátrá po ženě, která by mohla pomoci objasnit případ odcizení zboží z obchodního centra v Litoměřicích. 

Neznámý pachatel dne 13.2.2026 v době od 13:38 hod. do 14:56 hod. a dne 22.2.2026 v době od 20:27 hod. do 21:09 hod. v obchodním centru v Litoměřicích, odcizil zboží různého druhu a prošel samoobslužnými pokladnami bez zaplacení, čímž způsobil celkovou škodu ve výši 16.037,- Kč.

Policie nyní pracuje na objasnění celé události. Z tohoto důvodu žádá veřejnost o pomoc při ztotožnění ženy na fotografii, která by mohla přispět svým vysvětlením či informacemi k dalšímu vývoji případu.

Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům na linku 158, nebo mohou volat přímo na litoměřické obvodní oddělení na tel. č. 974 436 651.

Za pomoc děkujeme.

24. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna

Fotografie neznámé osoby 1

Detailní náhled

Fotografie neznámé osoby 2

Detailní náhled

Fotografie neznámé osoby 3

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 