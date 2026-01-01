Pátrání po vozidle
Odcizeno bylo osobní vozidlo Škoda Fábia Combi.
Policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí vyhlašují pátrání po osobním vozidle tovární značky Škoda Fábia Combi, registrační značky 5C1 4965, stříbrné barvy, roku výroby 2004. Auto bylo odcizeno ve večerních hodinách dne 19. dubna 2026 od domu číslo 701 ve Strkovské ulici v Plané nad Lužnicí. Škoda byla poškozeným odhadnuta na částku 65 tisíc korun.
Jakékoliv informace k pohybu, výskytu či prodeji vozidla sdělte prosím policistům obvodního oddělení Sezimovo Ústí na jejich služebně v Soběslavské ulici číslo 2763 v Táboře, na telefonním čísle 974 232 730.
Děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 20. dubna 2026