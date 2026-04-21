Pátrání po uprchlém vězni
Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost v pondělí před půlnocí utekl z pracoviště v Klášterci nad Ohří.
Policisté pátrají po 32letém vězni, který v pondělí 20. dubna kolem 23:30 hod. uprchl z pracoviště v Klášterci nad Ohří, kde byl pracovně zařazen v rámci výkonu trestu odnětí svobody. Dotyčný si odpykával 18timěsíční trest za majetkovou trestnou činnost, propuštěn měl být v únoru příštího roku.
Podle informací kriminalistů má odsouzený muž vazby na Plzeň, kde byl před nástupem do výkonu trestu opakovaně kontrolován policií.
Bližší informace k hledanému včetně fotografie naleznete na tomto odkazu. (Pokud odkaz není aktivní, pátrání bylo ukončeno.)
Policisté tímto žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Pokud budete mít jakékoli informace, které by mohly vést k vypátrání muže, obraťte se na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
21. dubna 2026