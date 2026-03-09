Policie České republiky  

Pátrání po uprchlém vězni

Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost utekl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. 

Policisté pátrají po 28letém vězni, který v pátek 6. března uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. Tam vykonával práci v rámci trestu odnětí svobody.

Podle informací kriminalistů by se odsouzený muž mohl zdržovat mimo jiné v Praze nebo na Českobudějovicku.

Bližší informace k hledanému včetně fotografie naleznete na tomto odkazu. Pokud odkaz není aktivní, pátrání bylo ukončeno.

Policisté tímto žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Pokud budete mít jakékoli informace, které by mohly vést k vypátrání muže, obraťte se na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
9. března 2026

