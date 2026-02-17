Policie České republiky  

Pardubický kraj

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pátrání po totožnosti zemřelého

Žádáme o pomoc při zjištění totožnosti muže, který zemřel po střetu s vlakem v Ústí nad Orlicí. 

V únoru loňského roku došlo v Ústí nad Orlicí ke střetu osoby s vlakem. Muž na místě svým zraněním podlehl. Kriminalistům se do současné doby přes veškerou snahu nepodařilo zjistit totožnost zemřelého, proto se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc.

Popis osoby:
muž vyššího věku s prošedivělými krátkými vlasy s pleší, šedivou bradkou, zcela bez horních zubů a na těle několik tetování (viz. foto)

Popis oblečení:
černá čepice, černé tílko, modré tričko s bíločernými pruhy zn. JTX Company Men´s style, zelená mikina se zipem zn. Bekkin, hnědobéžová bunda zn. Original Brand Product of EXE, džínové kalhoty, hnědý opasek, hnědočerné kotníkové trekové boty

Jakékoliv informace vedoucí k pravděpodobné totožnosti neznámého muže volejte na linku 158.

17. února 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

