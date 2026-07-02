Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátrání po totožnosti neznámého mrtvého muže
Jeho tělo bylo nalezeno u Čelákovic
Kriminalisté z územního odboru Praha venkov - východ zjišťují totožnost zatím neznámého zemřelého muže, jehož tělo bylo nalezeno v pátek 26. června 2026 v travnatém porostu pod stromy u cesty vedoucí podél železniční trati od Čelákovic část Záluží k podjezdu pod vlakovou tratí (viz přiložený obrázek). Nalezený muž by měl být ve věku 35 - 50 let, 180 cm vysoký, hubenější postavy, bez tetování. Provedenou soudní pitvou bylo zjištěno, že muž nezemřel na následky cizího zavinění, ale z důvodu zdravotní komplikace.
Policisté touto cestou žádají o pomoc se ztotožněním neznámého muže. Žádáme všechny svědky, kteří by muže podle identikitu poznali, aby se obrátili na kriminalisty prostřednictvím linky 158 nebo je kontaktovali přímo na mobilním čísle 777 130 727. Stejně tak žádáme, aby se na jedno z uvedených čísel ozvali svědci, kteří se v den nálezu těla tj. 26. června, mezi 14 - 17 hodinou, pohybovali v okolí místa nálezu a všimli si něčeho neobvyklého. Policisty by především zajímalo jak, případně s kým se na místo dostal, protože byl oblečen pouze ve spodním prádle a měl jen jednu botu - pantofli. Mohlo by se jednat i o cizince.
Přiložená fotografie zemřelého byla z etických důvodů digitálně upravena.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
2. července 2026