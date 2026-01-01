Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po svědkyni

Policisté žádají ženu na fotografii, aby se jim ozvala. 

Táborští policisté šetří případ kapesní krádeže, která se dle oznamovatelky odehrála dne 2. března 2026 v době od 11:10hod. do 11:20hod. v MHD č. 13 mezi zastávkami Poliklinika a U Reálky v Táboře. Zloděj v nestřeženém okamžiku odcizil ze zapnutého batohu, který měla poškozená stále při sobě, dámskou peněženku, ve které měla finanční hotovost, platební kartu a osobní doklady.

V průběhu šetření získali policisté fotografii ženy z uvedeného autobusu, kterou se s největší pravděpodobností pokusil pachatel stejným způsobem okrást ještě před oznamovatelkou, mezi zastávkami Autobusové nádraží a Poliklinika v Táboře.

Policisté žádají ženu z fotografie, aby se přihlásila policistům na služebně v Divadelní ulici číslo 212, v Táboře, případně na lince 974 238 700.

Za vstřícnost děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  16. března 2026    

Svědkyně z autobusu č. 13-1

Svědkyně z autobusu č. 13-1 

Svědkyně z autobusu č. 13

Svědkyně z autobusu č. 13 

