Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání po svědkyni
Policisté žádají ženu na fotografii, aby se jim ozvala.
Táborští policisté šetří případ kapesní krádeže, která se dle oznamovatelky odehrála dne 2. března 2026 v době od 11:10hod. do 11:20hod. v MHD č. 13 mezi zastávkami Poliklinika a U Reálky v Táboře. Zloděj v nestřeženém okamžiku odcizil ze zapnutého batohu, který měla poškozená stále při sobě, dámskou peněženku, ve které měla finanční hotovost, platební kartu a osobní doklady.
V průběhu šetření získali policisté fotografii ženy z uvedeného autobusu, kterou se s největší pravděpodobností pokusil pachatel stejným způsobem okrást ještě před oznamovatelkou, mezi zastávkami Autobusové nádraží a Poliklinika v Táboře.
Policisté žádají ženu z fotografie, aby se přihlásila policistům na služebně v Divadelní ulici číslo 212, v Táboře, případně na lince 974 238 700.
Za vstřícnost děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 16. března 2026