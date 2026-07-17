Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po svědcích smrtelné dopravní nehody
Dopravní policisté kvůli přesnému určení příčiny smrtelné dopravní nehody motorkáře pátrají po řidiči bílé dodávky a dalších svědcích.
Včera po osmé hodině ranní došlo k tragické dopravní nehodě, kdy šestnáctiletý řidič motocyklu při jízdě z dálnice D6 havaroval v ulici Karlovarská do svodidel a bohužel na místě svým zraněním podlehl. Dopravní policisté zjišťují přesné příčiny a okolnosti této nehody a k řádnému objasnění potřebují vyslechnout všechny svědky. Šetřením zjistili, že za motocyklem jela bílá dodávka, jejíž posádka mohla celý průběh nehody dobře vidět a mohla by tak poskytnout velmi důležité informace.
Prosíme všechny případné svědky, kteří tuto nehodu viděli, aby všechny informace předali na linku 158.
por. Richard Hrdina
17. července 2026