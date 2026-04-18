Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po sprejerech

Policisté pátrají po dvou neznámých mužích, kteří posprejovali vjezdová vrata v Praze 7. 

Dva neznámí muži přišli poslední únorový den krátce před půlnocí do ulice Kamenická v Praze 7, kde posprejovali garážová vrata hnědou a zelenou barvou. Tímto jednáním způsobili škodu za pět tisíc korun a jsou tak podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci podle třetího odstavce, jelikož se tohoto jednání dopustili na historické budově. V případě dopadení a odsouzení jim tak hrozí až tři roky za mřížemi. 

Kriminalisté z 9. oddělení Prahy I zajistili kamerové záznamy, na kterých je podoba obou mužů velmi dobře zachycena, a jelikož se jim je do současné chvíle nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na kamerách poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich dopadení, volejte prosím linku 158. 

por. Richard Hrdina
18. dubna 2026

