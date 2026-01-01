Policie České republiky  

Pátrání po seniorovi má šťastný konec

Dnes byl vypátrán osmasedmdesátiletý muž, po kterém policisté pátrali od nedělního odpoledne. 

Dnešním dnem pokračovala pátrací akce po osmasedmdesátiletém muži, který dne 24. května 2026 kolem 13:00 hod. odjel na svém tříkolovém elektrickém vozítku ze svého domova neznámo kam. Po pohřešovaném se pátralo dnem i nocí. Okolí propátrával policejní vrtulník i drony.

Do dnešní pátrací akce se zapojilo 40 lidí, z řad policistů, HZS i SDH, ale i z SAR Teamu. Úkoly byly rozděleny a pátrací týmy vyrazily na stanovené úseky.

Kolem poledne zazvonil veliteli pátrací akce telefon, ve kterém se ozvalo, že byl pohřešovaný nalezen dobrovolným hasičem v lesním porostu, nedaleko Psárova a je živ, při vědomí a v celkem dobré kondici. Pán při své projížďce po okolí svůj stroj nezvládl a převrátil se s ním na bok. Vzhledem ke své nemoci nebyl schopen vstát. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ho po prvotním vyšetření převezla do nemocnice na důkladnější prohlídku.

Děkujeme všem, kteří se do pátrací akce zapojili

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  26. května 2026    

Pátrací akce Psárov (1)

Pátrací akce Psárov (3)

Pátrací akce Psárov (5)

Pátrací akce Psárov (6)

Pátrací akce Psárov (4)

Pátrací akce Psárov (7)

Pátrací akce Psárov (8)

Pátrací akce Psárov (9)

Pátrací akce Psárov (10)

Pátrací akce Psárov (2)

