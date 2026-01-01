Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání po seniorovi má šťastný konec
Dnes byl vypátrán osmasedmdesátiletý muž, po kterém policisté pátrali od nedělního odpoledne.
Dnešním dnem pokračovala pátrací akce po osmasedmdesátiletém muži, který dne 24. května 2026 kolem 13:00 hod. odjel na svém tříkolovém elektrickém vozítku ze svého domova neznámo kam. Po pohřešovaném se pátralo dnem i nocí. Okolí propátrával policejní vrtulník i drony.
Do dnešní pátrací akce se zapojilo 40 lidí, z řad policistů, HZS i SDH, ale i z SAR Teamu. Úkoly byly rozděleny a pátrací týmy vyrazily na stanovené úseky.
Kolem poledne zazvonil veliteli pátrací akce telefon, ve kterém se ozvalo, že byl pohřešovaný nalezen dobrovolným hasičem v lesním porostu, nedaleko Psárova a je živ, při vědomí a v celkem dobré kondici. Pán při své projížďce po okolí svůj stroj nezvládl a převrátil se s ním na bok. Vzhledem ke své nemoci nebyl schopen vstát. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ho po prvotním vyšetření převezla do nemocnice na důkladnější prohlídku.
Děkujeme všem, kteří se do pátrací akce zapojili
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 26. května 2026
Video pod článkem